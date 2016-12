Autore: Santoro Vito

Diovis Coronè, figlio minore del potentissimo Enzo, è scomparso da 4 anni. Un giorno una sua lettera arriva alla madre, le sue parole sembrano quelle di un uomo che sta per morire, imprigionato chissà dove. Unico indizio, il timbro postale di una città brasiliana, Santa Teresa. Federico Cairo, abituato a muoversi ai confini della legalità e ad oltrepassarli, viene assunto per la ricerca. Non c'è tempo per il sole, opera d'esordio del brindisino Vito Santoro, segue le gesta di Federico, che assume l'identità fittizia di Ugo Boris, giornalista, per muoversi nel paese sudamericano. Che non sia una normale ricerca gli è chiaro fin dal principio: troppi misteri intorno ai Coronè e a Diovis, misteri che nella città di Santa Teresa si fanno sempre più fitti. Cosa vuole il capitano Olam? Quali legami ci sono con il museo di Biologia? Chi è Sigàl? Chi mostrano le fotografie che Federico riesce a trovare? Se Diovis è in prigione a Santa Teresa, dov'è la gendarmeria e dove la prigione? Cosa c'entra lo studio sulle api del ricercatore Celeo? Chi è l'oracolo? Queste sono solo alcune delle domande cui Federico-Ugo cercherà di rispondere, oltre a quelle che riguardano sé stesso, poiché questo lavoro sarà occasione di riflessione su quella che è stata la sua vita, sul senso che ha avuto e che ha, se ne ha.

Santoro corre, la narrazione procede spedita rivelando una certa sicurezza nella scrittura, nel seguire Federico come con una camera a mano, e ogni tassello del mosaico finisce piano piano con l'incastrarsi nel disegno generale. Il complesso impianto narrativo cui l'autore ha dato vita rivela un'ambizione che la scrittura, a mio avviso, ancora non riesce a seguire del tutto. In alcuni casi, infatti, ci sono come delle incongruenze nella costruzione dei personaggi, una necessità di dare informazioni a chi legge che li sovrasta. Due esempi: nel primo Federico arriva all'aeroporto di Fiumicino e rimane sorpreso dalla moltitudine di persone; il tassista gli spiega che è stato eletto il Papa; nel secondo si è a Santa Teresa e viene proposto un gioco al giornalista locale che fa da guida a Federico, gioco che prevede la conoscenza del paradosso di Zenone. In entrambi i casi le risposte appaiono ben alla portata di chi, invece, risulta non saperle. Federico, infatti, non è un eremita, usa internet anche se non legge i giornali, e per andare a Roma ha preso l'aereo: difficile che, anche solo durante il viaggio, non abbia sentito niente al riguardo del nuovo Papa, o difficile ipotizzare che non sappia delle votazioni in corso in Vaticano. La seconda situazione, per il contesto che si crea, risulta anche più strana: Emeres (il giornalista di Santa Teresa) dà molte informazioni a Federico-Ugo, non solo riguardanti la storia locale, ma lanciandosi anche su opere di Michelangelo e traduzioni errate della bibbia, con Federico-Ugo che si dimostra a digiuno di tali nozioni, ma ecco poi che di fronte al paradosso di Zenone Emeres diviene uno sciocco senza speranza e il protagonista come uno di certa cultura. La storia di Achille e la tartaruga appare ben alla portata di Emeres, anche descrivendolo come un ingenuo e vanitoso. In entrambe le occasioni i destinatari delle informazioni sembrano i lettori, piuttosto che i personaggi, eppure si potevano recuperare, secondo me, facendole diventare, per esempio, momentanee dimenticanze dovute alla situazione particolare. Sono dettagli, certo, e è normale che qualcosa sfugga, soprattutto all'esordio, ma per il tipo di romanzo che Non c'è tempo per il sole aspira ad essere, per le capacità che l'autore dimostra nella costruzione dell'intreccio, sono aspetti a mio avviso cui prestare attenzione. Non inficiano il piacere della lettura perché la successione delle vicende è ben scandita e si è sempre diretti verso la tappa seguente, ma almeno a me han fatto pensare, accidenti, se non fosse per questo… Ammetto di avere le mie fissazioni, ok. Non c'è tempo per il sole rappresenta un buona prova d'esordio per Santoro che, anche se non sfugge ai difetti tipici delle prime prove, si dimostra narratore in grado di tenere le fila di trame complesse, mescolando filosofia, fisica, biologia, metafisica, cinema, storia dell'arte, usandoli come mattoni per il suo libro-edificio e riuscendo a dare una forma coerente. Tutto torna, anche il tempo.

“<<Beh, nell'antica Grecia ci sono riusciti. Già alcuni millenni fa intuirono quanto fosse difficile comprendere il tempo, e per questo motivo gli furono attribuiti significati differenti e nomi diversi per identificarlo. Kronos: il tempo logico e progressivo, Kairos: il momento giusto e opportuno, Eone: l'eternità, il tempo infinito. I greci sostenevano che, in principio, quando l'uomo ancora non esisteva, il tempo apparteneva solo agli dei. Non c'era inizio né fine, tutto scorreva come un eterno ritorno, una ciclica ripetizione dell'identico.>>” (pag. 176)

Edizione esaminata e brevi note

Vito Santoro vive a Brindisi dove lavora per una multinazionale della chimica. Ha studiato Ingegneria all’Università di Bologna e in quel periodo si è avvicinato al mondo della scrittura frequentando corsi di narrativa e graphic novel.

Non c’è tempo per il sole nasce sotto l’influenza del cinema di David Lynch e le musiche dei Boards of Canada, maturando lentamente come idea ma esplodendo dirompente in fase di scrittura. Questo è il suo primo romanzo.

Vito Santoro, Non c'è tempo per il sole, Edizioni della Sera, 2015. Euro 14

andrea brancolini, febbraio 2016