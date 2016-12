Autore: Lankenauta

Cari soci attuali e futuri, collaboratori, collaboratrici, lettrici e lettori, l'ultimo editoriale pubblicato su lankelot risale al febbraio 2014. Scrivevo che "il passaggio da lankelot a lankenauta è slittato a data da destinarsi". Poi il silenzio, proprio per evitare di ripetersi e così diventare stucchevoli. Non è il caso adesso di ripercorrere le tante vicissitudini di un progetto che, salvo qualche piccolo dettaglio da completare, è ormai giunto a destinazione. Questo vorrà dire che i prossimi editoriali, finalmente pubblicabili ogni trimestre, non appariranno più su lankelot.eu.

Potrete leggerli su www.lankenauta.eu. Il sito web dell'Associazione Culturale Lankenauta, ora conforme anche nel nome, non intende essere un clone di lankelot.eu e non potrebbe esserlo comunque. Oltre a un gruppo storico di collaboratori di Lankelot ci saranno nuovi acquisti, alcuni dei quali già pronti a farsi conoscere nelle prossime settimane, senza contare che, da un punto di vista tecnico, siamo passati da drupal a wordpress e, aspetto ancora più importante, da una versione che col passare degli anni era diventata “vecchia” (secondo almeno gli standard informatici) a una più “moderna” e che permetterà una maggiore e più semplice diffusione.

Nell'editoriale del 2014 riportavo un estratto dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione, che - ripetiamolo - rappresenta uno degli elementi di continuità tra la recente esperienza di lankelot.eu - un percorso che dura da ben 13 anni, dal primo aprile 2003, al servizio dell'arte, della letteratura - e quella tutta da costruire di lankenauta.eu: “L’Associazione ha come scopo principale quello della promozione sociale attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura animando il confronto nelle patrie lettere, tutelando, in particolar modo, la memoria degli artisti rimossi, rivalutando l'opera degli artisti laterali, scandagliando l'editoria di qualità. L’Associazione, quindi, potrà svolgere tutte quelle attività necessarie a stimolare esperienze culturali e interesse per la conoscenza e diffusione della memoria letteraria. A tal fine potrà: fondare e animare una rivista letteraria, digitale, destinata a ospitare saggi brevi, interviste, schede di lettura e approfondimenti di vario genere: un portale di letteratura e spettacolo aperto a tutti i navigatori, coordinato e moderato dai soci dell'Associazione, in base ad accordi organizzativi interni; dialogare con le comunità italiane all'estero, valutando scambi, collaborazioni e gemellaggi; dare sostegno alla circolazione della letteratura italiana; stimolare la socialità e spirito di solidarietà attraverso la memoria collettiva offerta dall’arte letteraria; organizzare e promuovere gruppi di lavoro; promuovere la tutela delle tradizioni, dell’arte, in genere e dell’ambiente; organizzare manifestazioni, convegni, seminari, corsi di formazione, lezioni, tavole rotonde, degustazioni, viaggi di studio, percorsi di approfondimento, fiere, mostre, concorsi e ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari, anche in collaborazione con altri Enti e/Associazioni, case editrici, librerie e biblioteche comprese; stipulare convenzioni con Enti Pubblici, statali o territoriali, e privati; svolgere attività commerciali in via del tutto complementare e non prevalente, nonché compiere operazioni di natura finanziaria, mobiliare o immobiliare necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali; aderire ad organismi o federazioni aventi finalità di promozione sociale”.

Tutti obiettivi ambiziosi, ma che confidiamo, col tempo e con il vostro aiuto, con un portale organizzato, di riuscire a rendere meno velleitari di quanto ora possano apparire.

Purtroppo negli ultimi anni lankelot.eu è stato ripetutamente funestato da seri problemi tecnici. Anche per questo l'Associazione ha voluto fortemente lankenauta.eu, per mettersi al riparo da pericolose e potenzialmente letali situazioni di malfunzionamento.

Nonostante queste premesse, lankelot.eu rimarrà online ancora per un tempo indefinito. Non troppo a lungo ma quel tanto per permettere un trapasso indolore. Da questo momento il sito rimarrà congelato, non sarà più possibile pubblicare, anche per tenere il sistema al riparo da rovinose cadute. In questo modo potremo operare senza particolari affanni il trasferimento degli articoli nel nuovo portale. Gli amministratori, grazie anche al supporto della programmatrice, si riservano di dare tutte le opportune delucidazioni. Non entriamo nel dettaglio di istruzioni e di questioni più propriamente tecniche, come di quelle che riguardano l'attività dei collaboratori presenti e futuri: le comunicazioni avverranno via mail e nei gruppi dedicati.

Per farla breve: da domani, ufficialmente, saranno pubblicati nuovi articoli, con lo spirito e la passione di sempre, su www.lankenauta.eu.

Approfitto dell'occasione per ringraziare ancora Gianfranco Franchi, prodigo di consigli ed esperienza, la programmatrice Liliana Di Marco, Fiamma Franchi che si è occupata della grafica, i soci fondatori, gli amministratori e in particolare Andrea Brancolini che in questi mesi è sempre stato presente nella gestione di un sito molto complicato

Vi aspettiamo dall'altra parte.

Lankelot, 3 aprile 2016

Luca Menichetti